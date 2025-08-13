Наши страну ждут новые испытания

Западные политики и военные все чаще позволяют себе громкие заявления в адрес России, включая прямые угрозы гарнизону в Калининграде. На фоне стремительного роста оборонной промышленности Европы, о чем писало Financial Times, эксперты предупреждают о смене военной стратегии ЕС: от пресловутого "сдерживания" к подготовке к реальным боевым действиям.

Отмечается, что темпы расширения предприятий ОПК в Германии, Великобритании и других странах втрое выше, чем до 2022 года. За это время было добавлено более 7 миллионов квадратных метров производственных площадей, что говорит о масштабной милитаризации региона.

Директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что в новых условиях возрастает риск прямого столкновения между Россией и Европой. В качестве возможных провокаций он назвал попытку морской блокады Санкт-Петербурга или блокады Калининграда, что фактически будет считаться актом войны.

Тренин подчеркнул, что в последнее время от западных государственных деятелей прозвучало немало самоуверенных заявлений о готовности "разделаться" с российскими военными в Калининграде.

Подобные высказывания, как отметил аналитик, нельзя игнорировать, поскольку даже незначительная провокация может выйти из-под контроля и спровоцировать ответный удар России, после чего избежать прямого конфликта будет невозможно, а это приведет к разрушительным последствиям для всего мира.

