Аналитик Тренин оценил антироссийские планы Запада и описал несколько сценариев

"Разделаться с русскими военными": вскрылся замысел Запада против России
Картинка: сгенерировано ИИ
Наши страну ждут новые испытания

Западные политики и военные все чаще позволяют себе громкие заявления в адрес России, включая прямые угрозы гарнизону в Калининграде. На фоне стремительного роста оборонной промышленности Европы, о чем писало Financial Times, эксперты предупреждают о смене военной стратегии ЕС: от пресловутого "сдерживания" к подготовке к реальным боевым действиям.

Отмечается, что темпы расширения предприятий ОПК в Германии, Великобритании и других странах втрое выше, чем до 2022 года. За это время было добавлено более 7 миллионов квадратных метров производственных площадей, что говорит о масштабной милитаризации региона.

Директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что в новых условиях возрастает риск прямого столкновения между Россией и Европой. В качестве возможных провокаций он назвал попытку морской блокады Санкт-Петербурга или блокады Калининграда, что фактически будет считаться актом войны.

Тренин подчеркнул, что в последнее время от западных государственных деятелей прозвучало немало самоуверенных заявлений о готовности "разделаться" с российскими военными в Калининграде.

Подобные высказывания, как отметил аналитик, нельзя игнорировать, поскольку даже незначительная провокация может выйти из-под контроля и спровоцировать ответный удар России, после чего избежать прямого конфликта будет невозможно, а это приведет к разрушительным последствиям для всего мира.

К слову, ранее стало известно о серьезных переменах на поле боя – до очередной победы нам осталось несколько дней боев.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
По теме

Трамп раскрыл подробности о генерале, из-за которого ВС РФ не взяли Киев

Американский лидер выступил с неожиданным заявлением

Запад приготовил Киеву крайне неприятный "сюрприз"

Всю ответственность за неудачи возложат на украинские власти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей