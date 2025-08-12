Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
ВСУ столкнулись с серьезными проблемами на донбасском направлении – российские войска прорвали оборону, а у украинского командования нет резервов, чтобы закрыть образовавшийся разрыв. По оценкам, если ситуация не изменится, уже через неделю может быть потеряно Доброполье, а российские штурмовые группы окажутся у Краматорска и Славянска. Об этом пишет Pravda.ru.
Украинские военные командиры не смогли найти силы, чтобы остановить продвижение противника. Прорыв произошел между Покровском и Константиновкой, что открывает путь на Доброполье. По информации украинских источников, российские подразделения продвинулись на глубину до 11 километров – это значительный результат по нынешним меркам войны, и перерезали дорогу на Краматорск.
В украинских соцсетях и блогах отмечают, что при нынешних темпах продвижения через семь дней возможна потеря контроля над ключевыми позициями. Однако точный масштаб прорыва пока неизвестен: оценить численность российских войск, вошедших в этот участок, затруднительно как для ВСУ, так и для российских экспертов.
По версии ряда аналитиков, украинские военные могли пропустить проникновение российских диверсионно-разведывательных групп, которые теперь действуют в тылу и наносят удары по близким тыловым районам.
К слову, ранее был раскрыт зловещий план НАТО по свержению власти в Белоруссии.
Глава США пошел по стопам своего предшественника
В республике пригрозили начать официальные поставки оружия на Украину