Противнику становится все тяжелее

ВСУ столкнулись с серьезными проблемами на донбасском направлении – российские войска прорвали оборону, а у украинского командования нет резервов, чтобы закрыть образовавшийся разрыв. По оценкам, если ситуация не изменится, уже через неделю может быть потеряно Доброполье, а российские штурмовые группы окажутся у Краматорска и Славянска. Об этом пишет Pravda.ru.

Украинские военные командиры не смогли найти силы, чтобы остановить продвижение противника. Прорыв произошел между Покровском и Константиновкой, что открывает путь на Доброполье. По информации украинских источников, российские подразделения продвинулись на глубину до 11 километров – это значительный результат по нынешним меркам войны, и перерезали дорогу на Краматорск.

В украинских соцсетях и блогах отмечают, что при нынешних темпах продвижения через семь дней возможна потеря контроля над ключевыми позициями. Однако точный масштаб прорыва пока неизвестен: оценить численность российских войск, вошедших в этот участок, затруднительно как для ВСУ, так и для российских экспертов.

По версии ряда аналитиков, украинские военные могли пропустить проникновение российских диверсионно-разведывательных групп, которые теперь действуют в тылу и наносят удары по близким тыловым районам.

К слову, ранее был раскрыт зловещий план НАТО по свержению власти в Белоруссии.