Эксперты прогнозируют взятие Доброполья через семь дней

До победы — семь дней боев: срочные новости из зоны СВО
Фото: соцсети
Противнику становится все тяжелее

ВСУ столкнулись с серьезными проблемами на донбасском направлении – российские войска прорвали оборону, а у украинского командования нет резервов, чтобы закрыть образовавшийся разрыв. По оценкам, если ситуация не изменится, уже через неделю может быть потеряно Доброполье, а российские штурмовые группы окажутся у Краматорска и Славянска. Об этом пишет Pravda.ru. 

Украинские военные командиры не смогли найти силы, чтобы остановить продвижение противника. Прорыв произошел между Покровском и Константиновкой, что открывает путь на Доброполье. По информации украинских источников, российские подразделения продвинулись на глубину до 11 километров – это значительный результат по нынешним меркам войны, и перерезали дорогу на Краматорск.

В украинских соцсетях и блогах отмечают, что при нынешних темпах продвижения через семь дней возможна потеря контроля над ключевыми позициями. Однако точный масштаб прорыва пока неизвестен: оценить численность российских войск, вошедших в этот участок, затруднительно как для ВСУ, так и для российских экспертов.

По версии ряда аналитиков, украинские военные могли пропустить проникновение российских диверсионно-разведывательных групп, которые теперь действуют в тылу и наносят удары по близким тыловым районам.

К слову, ранее был раскрыт зловещий план НАТО по свержению власти в Белоруссии.

Источник: Pravda.ru. ✓ Надежный источник
По теме

"Деменция обострилась": Трамп дважды оконфузился перед встречей с Путиным

Глава США пошел по стопам своего предшественника

Баку объявило о мести Москве за удар по энергообъекту Азербайджана

В республике пригрозили начать официальные поставки оружия на Украину

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей