Американский политик гнет свою линию

Перед встречей с Владимиром Путиным глава вашингтонской администрации Дональд Трамп нанес подлый удар по своим европейским союзникам и полностью перечеркнул замыслы еврообъединения, направленные на сохранение за киевским режимом контроля над восточными землями. Такое мнение озвучил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

Он заявил, что ситуация для Брюсселя напоминает "агонию": европейские страны оказались на вторых ролях и теперь, если хотят поддерживать Киев, вынуждены сами платить за это. По словам француза, американский политик фактически "разнес" планы ЕС.

При этом французский государственный деятель усомнился, что представители "коалиции желающих" пойдут на уступки Владимиру Зеленскому в территориальном вопросе. Он перечислил среди наиболее жестких оппонентов уступок главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, британского премьера Кира Стармера и главу европейской дипломатии Каю Каллас.

Филиппо подчеркнул, что вмешательство этих политиков только мешает мирным переговорам между нашей страной и украинскими властями, так как они подталкивают киевский режим к затягиванию урегулирования конфликта.

