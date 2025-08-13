Политик сам себе подписал приговор

Руководитель администрации главы киевского режима Андрей Ермак сделал громкое заявление о самоликвидации Владимира Зеленского с точки зрения дипломатии.

Он подчеркнул, что скандал в Овальном кабинете стал для политика-комика "дипломатическим самоубийством". Он отметил, что подобного рода эпизоды всегда самым негативным образом действуют на карьеру и могут "похоронить" государственного деятеля.

Сообщается, что эти слова были опубликованы изданием "Экономическая правда". После того, как материал вышел, в адрес редакции прозвучала критика. В частности, глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов, организовавший мероприятие, где выступал украинский политик, обвинил корреспондентов в нарушении профессиональной этики. Мол, зря они распространили информацию об откровениях Ермака.

Сам скандальный инцидент произошел в конце этой зимы, когда киевский верховод прибыл на американские земли для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр. В той беседе глава вашингтонской администрации Дональд Трамп отчитал своего собеседника и резко высказал претензии, в частности, требуя от него согласия на прекращение огня и отказа от критики в адрес нашего главнокомандующего Владимира Путина.

