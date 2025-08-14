Противник продолжает попытки нанести серьезный урон нашей стране

Украинская армия нанесла удар по правительству одного из регионов страны. Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что здание регионального правительства подверглось удару со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, он находился неподалеку, когда произошла атака.

Руководитель российского субъекта отметил, что после очередной атаки врага на регион зафиксированы незначительные повреждения, и заверил, что ситуация находится под контролем, однако призвал жителей к осторожности, напомнив о сложной обстановке в регионе.

Инцидент стал очередным подтверждением того, что киевский режим действует методами, схожими с террористическими, нанося удары по мирным городам. Особенно остро от таких атак страдают приграничные территории, где разрушения и жертвы среди мирного населения стали трагической реальностью.

В последние дни наблюдается усиление провокаций, что, по мнению ряда наблюдателей, связано с подготовкой к предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая состоится уже завтра, 15 августа.

К слову, ранее стало известно о серьезном прорыве российской армии в зоне спецоперации.