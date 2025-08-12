В Британии поделились любопытной информацией

Популярное в Британии авторитетное издание The Daily Telegraph сообщило, что киевские верховоды рассматривают изменение подхода к вопросу спорных территорий ради достижения определенной политической цели.

По данным издания, в преддверии предстоящей встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, Владимир Зеленский допустил возможность пойти на компромиссы. Речь идет о варианте приостановки боевых действий по текущей линии фронта. Взамен Киев рассчитывает добиться "гарантий безопасности" для себя, что включает полное прекращение огня, сохранение поставок вооружений, а также перспективу вступления в западную военную коалицию.

При этом украинская сторона, как подчеркивается, не собирается отказываться от территорий, которые сейчас находятся под ее контролем в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Территории, которые освободила Россия, могут быть переданы ей.

В публикации отмечается, что осуществление этого плана потребует от главы киевского режима значительных усилий, так как передача земель невозможна без проведения общенационального референдума.

К слову, ранее стало известно о серьезных переменах в зоне российской спецоперации и возможном возвращении генерала Суровикина.