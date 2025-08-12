Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Популярное в Британии авторитетное издание The Daily Telegraph сообщило, что киевские верховоды рассматривают изменение подхода к вопросу спорных территорий ради достижения определенной политической цели.
По данным издания, в преддверии предстоящей встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, Владимир Зеленский допустил возможность пойти на компромиссы. Речь идет о варианте приостановки боевых действий по текущей линии фронта. Взамен Киев рассчитывает добиться "гарантий безопасности" для себя, что включает полное прекращение огня, сохранение поставок вооружений, а также перспективу вступления в западную военную коалицию.
При этом украинская сторона, как подчеркивается, не собирается отказываться от территорий, которые сейчас находятся под ее контролем в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Территории, которые освободила Россия, могут быть переданы ей.
В публикации отмечается, что осуществление этого плана потребует от главы киевского режима значительных усилий, так как передача земель невозможна без проведения общенационального референдума.
К слову, ранее стало известно о серьезных переменах в зоне российской спецоперации и возможном возвращении генерала Суровикина.
Баку продолжает гнуть свою линию
Противник старается изменить ситуацию на поле боя