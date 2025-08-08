Инсайдеры заявили о возможном возвращении Суровикина и описали финал СВО

Исторический приказ Белоусова и возвращение Суровикина — дан прогноз по финалу СВО
Сергей Суровикин. Кадр: YouTube
Совсем скоро ситуация может резко измениться

На фоне переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Кремле заговорили о вероятной встрече лидеров России и США в ближайшее время. Это стало поводом для появления множества инсайдов о грядущих резких изменениях в зоне боевых действий. Об этом сообщает авторитетный телеканал "Царьград".

Ряд источников утверждает, что Владимир Путин якобы распорядился в кратчайшие сроки освободить Херсон и Запорожье. Подобные заявления выглядят логичными на фоне заметной активности российских войск в Запорожском направлении и начала изоляции Херсона путем уничтожения переправ.

В то же время каналы, связанные с Михаилом Ходорковским*, пишут, что ключевую роль в операции могут сыграть силы "Африканского корпуса", включая "легионы Вагнера" из Мали, Ливии, ЦАР и других стран, а также намекают на возвращение генерала Сергея Суровикина.

При этом утверждается, что министр обороны Андрей Белоусов якобы уже отдал соответствующие распоряжения, и идет формирование новой группировки войск. В числе участников операции упоминаются и подразделения из КНДР, о возможном возвращении которых на украинский фронт инсайдеры пишут уже не первый месяц. Впрочем, никаких официальных подтверждений этому нет.

Западные СМИ ранее публиковали версии о потенциальных территориальных уступках, а некоторые источники утверждают, что Владимир Зеленский якобы уже готов рассматривать подобные сценарии. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Реализуются ли эти прогнозы – покажет ближайшее время, но информационный фон уже подталкивает к выводу, что в зоне боевых действий возможны кардинальные сдвиги.

К слову, ранее на Западе сделали сокрушительное заявление о Зеленском.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
