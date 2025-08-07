Bloomberg: Трамп заявил о готовности Путина к мирным переговорам

Россия согласилась на мир с Украиной: Трамп раскрыл секретные данные
Фото: unsplash.com
Американский лидер поделился подробностями с коллегами

После состоявшегося визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву Дональд Трамп оказался сильно воодушевлен перспективой мирного урегулирования на Украине. В закрытой беседе с европейскими лидерами он сообщил, что, вероятно, Владимир Путин готов всерьез обсуждать заключение мирного соглашение в обмен на одно условие. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам нескольких источников, знакомых с содержанием разговора, Трамп положительно отнесся к возможности прекращения огня. Он также предположил, что Путин готов начать мирные переговоры в обмен на обсуждение территориального обмена", – сказано в статье.

По сообщениям российской стороны, Белому дому и Кремлю уже удалось согласовать место предполагаемой встречи лидеров. Администрации намерены устроить ее уже на следующей неделе, если при подготовке не возникнет непредвиденных обстоятельств. 

Тем не менее, пока в США стараются осторожничать и отмечают, что им с Москвой нужно преодолеть еще множество препятствий, и а также согласовать все с европейскими и украинскими партнерами.

Ранее стало известно, что инициатива о личной встрече с Трампом принадлежала Владимиру Путину. Такое послание российский лидер передал через Уиткоффа во время переговоров.

Источник: Bloomberg
