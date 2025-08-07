Sohu: Путин дважды за сутки унизил Трампа

Российский президент дважды за сутки унизил Трампа: в Китае восторг
Фото: The White House from Washington / wikimedia.org
Американского президента назвали "посмешищем"

Российскому президенту Владимиру Путину удалось дважды за сутки поставить Дональда Трампа в унизительное положение благодаря своим прочным деловым связям с Китаем. В итоге попытка главы США оказать очередное давление на Россию провалилась, заявили журналисты китайского издания Sohu.

Ранее Трамп обратился к российским партнерам с требованием прекратить покупать нефть из России. В противном случае он пообещал ввести пошли в 100% на американские товары. По словам журналистов, ранее подобная тактика президента приносила плоды, но в отношении Китая и России дала сбой.

В итоге в течение 24 часов Пекин дважды заставил Трампа испытать унижение, опубликовав сперва одно заявление об отказе подчиниться требованию, а затем второе.

"Это решение вызвало недовольство у Трампа, который окончательно стал международным посмешищем", – указано в статье.

Журналисты отмечают, что фактически глава США требовал от Китая предать Россию, но все угрозы трехзначными пошлинами не сработали. Пекин раскритиковал политику Вашингтона, а также напомнил, что его деловые отношения не направлены против третьих стран, и отказываться от них они не намерены.

Ранее в США описали последствия ультиматума Трампа для России.

Источник: АБН24

