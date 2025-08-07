CNN: Путин предложил провести личную встречу с Трампом

Путин передал Трампу тайное послание на встрече с Уиткоффом: подробности
Кадр видео
Американский политик был сильно воодушевлен инициативой со стороны главы России

Во время встречи со спецпосланником Трампа Стивом Утикоффом в Москве российский лидер Владимир Путин передал послание американскому – он предложил провести личную встречу с коллегой. Эту информацию подтвердили источники в Белом доме.

По их словам, как только информация дошла до президентской администрации, помощники Трампа сразу же приступили к планированию встречи. Глава США оказался настолько воодушевлен этим предложением, что потребовал от своей команды действовать как можно быстрее, несмотря на то, что обычно визиты на таком уровне требуют долгой и детальной проработки.

"Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы вскоре – возможно, уже на следующей неделе – встретиться с Путиным, после чего состоятся трехсторонние переговоры с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским", – рассказали источники в европейском правительстве.

По данным Белого дома, место проведения беседы пока не определено, но обсуждаются несколько вариантов. Если встречу не получится организовать в течение недели, то она точно состоится в течение двух недель максимум.

Напомним, по итогам визита Уиткоффа российская сторона сообщила, что переговоры прошли в позитивном ключе. В США отметили, что стали ближе к урегулированию украинского конфликта, хотя никаких прорывов во время встречи достигнуто не было.

Источник: CNN
