Ситуация стремительно меняется

Экс-работник американской разведки Рэй Макговерн заявил, что киевский верховод Владимир Зеленский уже скоро будет вынужден пойти на соглашение с нашей страной по причине постепенного сокращения поддержки со стороны Европы.

Эксперт отметил, что глава Незалежной рано или поздно может согласиться на уступки, поскольку евространы начинают сталкиваться с собственными серьезными внутренними проблемами и вскоре уже не смогут поддерживать киевский режим в прежних объемах.

"Поймет ли он, что может пойти на какие-то уступки? Думаю, что в конце концов он это сделает", – рассуждает эксперт.

Аналитик убежден, что евролидерам в любом случае придется уменьшать объемы финансовой и военной помощи украинскому государству. По его оценке, власти стран ЕС не готовы резко увеличивать расходы на оборону за счет соцпрограмм, поскольку это может привести к серьезному недовольству населения и весьма печальным политическим последствиям.

Ранее роковая ошибка Зеленского вызвала недоумение на Западе.