Шац* назвал бомбежку Ирана национальным развлечением Израиля

Беглец решил пошутить на опасную тему

Сбежавший из России шоумен Михаил Шац* с иронией заявил, что его гастрольный тур по израильским землям едва не оказался под угрозой из-за напряженной ситуации в ближневосточном регионе. Хохмач даже шутливо поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за то, что его шоу все-таки состоялись.

Своими впечатлениями комик поделился на просторах интернет-пространства после завершения двухнедельного тура по шести израильским городам, где он представил зрителям новую концертную программу. Лицедей пожаловался, что последние две недели выдались весьма нервными.

Он рассказал, что после очередных публикаций Трампа было сложно понять, продолжится ли его турне, или события вновь обострятся и начнутся взаимные бомбежки.

"Было неясно: будет тур или мы продолжим наше национальное развлечение – разборки с Ираном", – поделился переживаниями хохмач.

В завершение лицедей продолжил иронизировать и заявил, что в первую очередь, хотел бы поблагодарить главу США за терпение и уважение к его гастрольным планам.

*признан в России иностранным агентом