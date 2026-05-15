Беглый Шац* рассказал о подарке Зеленского

Юморист был очень доволен

Беглый хохмач Михаил Шац* в свежем интервью вспомнил историю, связанную с Владимиром Зеленским, которая произошла еще до его прихода в большую политику. Лицедей рассказал, что много лет назад получил от будущего украинского лидера весьма необычный подарок, о котором мечтал с детства.

Оказалось, в детстве родители так и не смогли купить ему знаменитый складной велосипед "Кама", о котором тогда мечтали многие советские дети. На свое "тяжелое" детство комик пожаловался во время съемок одного из юмористических проектов в Киеве в 2015 году.

Зеленский услышал душещипательную историю и решил сделать неожиданный сюрприз. В итоге звезде подарили тот самый складной велосипед, о котором он когда-то так сильно мечтал.

Артист признался, что был настолько впечатлен происходящим, что сразу сел на велосипед и проехал несколько кругов прямо по сцене дома культуры, где проходили съемки. В итоге, как отметил юморист, велосипед остался в Киеве.

Кроме того, артист рассказал, что за последние годы его отношение к России и родному Санкт-Петербургу изменилось. Раньше беглец тяжело переживал разлуку с домом, однако со временем тоска стала менее острой, сейчас он прекрасно чувствует себя на новой родине в Израиле.

*признан в РФ иноагентом