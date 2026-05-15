Беглый Шац* рассказал о подарке Зеленского

Беглый Шац* рассказал о подарке Зеленского
Михаил Шац*. Кадр: соцсети
Юморист был очень доволен

Беглый хохмач Михаил Шац* в свежем интервью вспомнил историю, связанную с Владимиром Зеленским, которая произошла еще до его прихода в большую политику. Лицедей рассказал, что много лет назад получил от будущего украинского лидера весьма необычный подарок, о котором мечтал с детства.

Оказалось, в детстве родители так и не смогли купить ему знаменитый складной велосипед "Кама", о котором тогда мечтали многие советские дети. На свое "тяжелое" детство комик пожаловался во время съемок одного из юмористических проектов в Киеве в 2015 году.

Зеленский услышал душещипательную историю и решил сделать неожиданный сюрприз. В итоге звезде подарили тот самый складной велосипед, о котором он когда-то так сильно мечтал.

Артист признался, что был настолько впечатлен происходящим, что сразу сел на велосипед и проехал несколько кругов прямо по сцене дома культуры, где проходили съемки. В итоге, как отметил юморист, велосипед остался в Киеве.

Кроме того, артист рассказал, что за последние годы его отношение к России и родному Санкт-Петербургу изменилось. Раньше беглец тяжело переживал разлуку с домом, однако со временем тоска стала менее острой, сейчас он прекрасно чувствует себя на новой родине в Израиле.

Ранее сбежавшая звезда "Первого канала" дал два совета эмигрантам.

*признан в РФ иноагентом

Источник: YouTube-канал Drama Queens* (СМИ-иноагент) ✓ Надежный источник
По теме

Раскрыт новый план Киева на Россию: "Он это сделает"

Ситуация стремительно меняется

"Армия Франкенштейна": жуткая ситуация в ВСУ вызвала изумление на Западе

Положение Незалежной становится все хуже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей