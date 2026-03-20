Экс-ведущий Первого канала назвал важную особенность Израиля

"Мурашки по коже": беглый ведущий Первого канала назвал особенность Израиля
Антон Привольнов. Кадр: YouTube
Знаменитость неплохо устроился на чужбине

Антон Привольнов, который после отъезда из России живет в Израиле, рассказал, что особенно сильно поражает его в этой стране. Экс-звезда "Первого канала" уверяет, что в самые тяжелые моменты люди там умеют сплачиваться так, что это производит сильнейшее впечатление.

В очередном интервью знаменитость затронул тему поведения людей во время военных конфликтов. Его собеседник высказал мнение, что именно в такие периоды человек чаще показывает свои худшие качества. Однако телеведущий с этим не согласился.

По словам беглеца, жители Земли Обетованной, наоборот, доказывают совсем другое. Он заявил, что как только в стране начинается тяжелая и тревожная ситуация, люди сразу начинают помогать друг другу с такой искренностью и силой, что это поражает.

"Как только здесь начинается неразбериха и война, все помогают друг другу так, что мурашки по коже", – рассказал об особенности новой родины беглец.

Ранее телеведущий также делился и более личными переживаниями. В разговоре с Марией Машковой он рассказывал, что никак не может повлиять на сына-подростка, который не хочет поддерживать порядок в своей комнате. В итоге, как признался мужчина, он уже почти смирился с этим беспорядком и старается просто лишний раз не заходить на территорию наследника, чтобы не раздражаться.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
