Почему Запад отменяет концерты артистов-иноагентов из РФ, объяснил Рудченко

Звезды зря рассчитывали, что, продав родину, будут жить припеваючи

Тем, кто когда-то решил отвернуться от России и строить новую жизнь за границей, все чаще приходится сталкиваться с неприятной реальностью. Надежды на спокойное существование, полные залы и безоблачную карьеру за рубежом начинают рушиться, и постепенно исчезает уверенность в том, что на чужбине беглецы могут хорошо устроиться.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко высказал мнение, что отмены концертов российских иноагентов на Западе могут стать не единичными случаями, а устойчивой тенденцией. Так он прокомментировал ситуацию с певицей Монеточкой*, чьи выступления в Австралии сорвались из-за проблем с визой. По его оценке, подобные истории вполне могут повториться и в других странах.

Рудченко считает, что первыми по такому пути могут пойти восточные государства, в том числе ОАЭ и Таиланд. Однако на этом дело вряд ли остановится, потому что со временем и западные страны могут начать действовать так же, если сочтут подобные мероприятия слишком скандальными и политически чувствительными.

Все дело в том, что далеко не каждому государству захочется впускать на свою территорию личностей, которые могут вызвать лишний общественный шум, споры и напряжение. И если раньше многим предателям России казалось, что за границей можно будет без проблем продолжать прежнюю деятельность, то теперь эти иллюзии начинают разбиваться о суровую реальность.

К слову, ранее продюсер предрек возвращение Пугачевой в Россию.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации