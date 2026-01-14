Как живет сбежавший из России Илья Лагутенко

Лишение звания, отказ от России, позиция по СВО: что стало с беглым Лагутенко
Илья Лагутенко. Кадр: соцсети
Когда-то "Мумий Тролль" был невероятно популярен

Илья Лагутенко, основатель и фронтмен группы "Мумий Тролль" долгие годы был очень популярен в нашей стране, но его жизнь резко изменилась в феврале 2022 года. Теперь музыкант практически не появляется в России, живет и работает за рубежом, а его публичная позиция после начала СВО вызвала резкую реакцию части общества.

Дошло до того, что в начале 2025 года обсуждалась идея лишить Лагутенко звания почетного гражданина Владивостока, полученного им в 2016 году за вклад в культурную жизнь города. Однако местные власти в итоге объявили, что никаких официальных обращений или юридических оснований для запуска процедуры не поступало, поэтому вопрос остался открытым.

После начала спецоперации коллектив "Мумий Тролль" выступил с антивоенным заявлением и вскоре покинул родную страну. Сам Лагутенко неоднократно появлялся за границей в компании музыкантов, признанных иноагентами, и продолжил концертную деятельность в странах Запада. Это стало поводом для заявлений общественных деятелей о необходимости проверить его на предмет иностранного влияния и возможного финансирования из-за рубежа.

При этом группа фактически прекратила выступления в родной стране. По данным СМИ, долгое время запросы на частные концерты в РФ жестко отклонялись. Ситуация изменилась, когда у артиста сгорел дом в Калифорнии. Звезды начали соглашаться на регулярные выступления в России за внушительный гонорар. Сейчас певец продолжает строить карьеру за рубежом и возвращаться домой явно не собирается.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Выбор читателей