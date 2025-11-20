Лидер ДДТ Шевчук пожаловался на невозможность собирать "стадионы" в России

"Всего лишили": беглый лидер ДДТ Шевчук пожаловался на нищету
Юрий Шевчук. Фото: DedaSasha/www.wikimedia.org
Рок-музыкант выживает с продажи своих дисков

Фронтмен ДДТ Юрий Шевчук признался, что не может выступать с концертами в родной стране – ныне он выживает с выпуском его старых песен на дисках. Теперь он буквально "выживает".

Прежде, признается Шевчук, он собирал в России стадионы – а теперь такой возможности его "всего лишили"

Концерты, в основном, музыкант собирает в залах Европы. Шевчуку приходится рекламировать в социальных сетях свои "спасительные" диски.

Певец как-то признавался, что выделяет в дискографии ДДТ студийный альбом "Единочество", при создании которого группа проводила множество музыкальных экспериментов. История, правда, едва не завершилась развалом коллектива.

До этого Шевчука требовали признать иностранным агентом: поводом стали слова о "раболепии" россиян. А продюсер Павел Рудченко выдвинул предположение, что после таких речей ему могут на долгий срок закрыть въезд в Россию – вряд ли он сможет вернуть расположение граждан с произнесенными словами.

Рок-музыкант, кстати, заявлял о готовности выступать как в Москве, так и Киеве – эти слова он произнес во время концерта в Нидерландах.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

