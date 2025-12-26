Российский флот может наносить удары где угодно и в любое время, считает обозреватель

Многоцелевые атомные российские субмарины с крылатыми ракетами проекта 885М "Ясень-М" представляют для американского флота и безопасности США в целом серьезную угрозу, считает обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд. Бывший офицер называет подлодки "современными охотниками-убийцами".

Подводные лодки оборудованы множеством инноваций, которые также снижают уровень звукового сигнала и повышают скрытность. Арсенал достаточно разнообразен – включая "Калибры", "Ониксы" и гиперзвуковые "Цирконы". Атомная подлодка "Казань", напоминает бывший офицер, заходила в Гавану в 2024-м, что оказалось для Штатов крайне неприятным фактом.

Иствуд предположил, что подлодка якобы может заниматься сбором разведанных об авиагруппе "Джеральд Форд" для передачи этой информации Венесуэле. Субмарины класса "Ясень" – ценный актив России, который способен снизить эффективность американского военно-морского флота в пределах влияния США.

"Российский флот чувствует, что с помощью подводных лодок класса "Ясень-М" может нанести удар где угодно и когда угодно. <...> стыковка так близко к американским берегам была сочтена опасным для ВМС. Во время развертывания подводных лодок класса "Ясень" в Карибском море они продемонстрировали свою впечатляющую дальность плавания, – пишет автор.

Ранее в НАТО заявили о приближении подлодки "Новороссийский" у берегов Бретани.