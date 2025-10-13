НАТО заявило о российской подлодке у берегов Франции

Западные военные заявили, что готовы защищаться в случае агрессии

Пресс-служба Североатлантического альянса сообщила о подъеме на поверхность российской подлодки "Новороссийск". Судно заметили неподалеку от берегов французского региона Бретань.

По заявлению Морского командования НАТО, инцидент произошел еще 9 октября, однако известно о нем стало только сейчас. По предварительным данным, Б-261 всплыла из-за неисправности. Западные военные заявили, что следят за ситуацией и готовы к защите в случае необходимости.

Напомним, подлодка "Новороссийск" вошла в состав Постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море в сентябре 2024 года. Судно способно нести крылатые ракеты "Калибр".

Инцидент у берегов Франции случился на фоне обвинений Запада в сторону России в гибридных атаках. Ранее несколько стран сообщали о нарушении собственного воздушного пространства российскими самолетами и истребителями. Москва все обвинения отрицает.

До этого еврокомиссар Кубилюс заявил, что в Кремле всерьез обсуждают вопрос нападения на страны НАТО, согласно данным разведки.