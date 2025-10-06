Еврокомиссар Кубилюс заявил об обсуждении в Кремле нападения на страны НАТО

Кремль готовит нападение на НАТО: в ЕС выдали новую "сенсацию"
Фото: SFJZ13 / wikimedia.org
Европейцы готовятся противостоять российской армии и миллионам дронов

Бывший премьер-министр Литвы, а ныне комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс утверждает, что в Кремле всерьез обсуждают возможность нападения на страны НАТО. Такое заявление он сделал в интервью польскому изданию Wyborcza.

Политик говорит, что сейчас Россия прощупывает оборонительные возможности европейских стран с помощью запуска беспилотников. По его словам, у этого есть плюсы, поскольку военные сразу же увидели свои слабые места и готовятся применить меры для их исправления.

"Я доверяю разведслужбам. А немецкая разведка утверждает, что у нее есть доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО. А если они это обсуждают, разве они не планируют нападение?" – задается вопросом Кубилюс.

Чиновник заявил, что они уже обратились за помощью к украинцам, которые будут обучать их солдат сопротивляться российским дронам. При этом он подчеркнул – армия России в последнее время очень преуспела в технологическом развитии беспилотников и РЭБ.

"Если бы наступил День X и Путин отдал приказ атаковать страны НАТО, нам пришлось бы столкнуться с закаленной и опытной в боях российской армией, которая была бы намного сильнее, чем армия 2022 года. Она могла бы использовать миллионы беспилотников", – уверен политик.

Еврокомиссар полагает, что при такой ситуации ВС РФ способны одолеть европейские войска, и Запад получит "трагический урок на поле боя". Но только в том случае, если недооценит потенциального противника и не подготовится в достаточной степени к противостоянию.

Источник: Wyborcza

