Горячее фото молодой певицы Клавы Коки перевозбудило мужчин

Клава Кока. Фото: соцсети
Откровенная фотография взорвала социальные сети

Российская певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, вновь привлекла внимание поклонников откровенными кадрами с отдыха. Артистка опубликовала горячие фото, на которых позирует в черном бикини.

30-летняя исполнительница предстала в купальнике, состоящем из топа с завязками на шее и V-образных плавок. На снимке звезда демонстрирует роскошную, подтянутую фигуру. Взбудораженные поклонники отметили, что девушка выглядит великолепно: заметно, что она активно занимается спортом, поддерживает форму и может похвастаться стройным, рельефным телом.

Фото: соцсети

Реакция мужской части подписчиков звезды была весьма бурной. Пользователи осыпали артистку комплиментами, сравнивали ее с Мэрилин Монро, писали, что она самая привлекательная и красивая певица, а некоторые эмоционально заявляли, что от таких снимков "телефон нагревается" и исходит "энергия секса".

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенную фотографию жены Цекало.

