Утяшева скинула белье и снялась топлес - откровенное фото

Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети
Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась откровенными кадрами с отдыха в Дубае. На видео 40-летняя спортсменка загорает на балконе без верха купальника, наслаждаясь солнцем и роскошной атмосферой дорогого курорта.

Перед камерой звезда появилась в черных плавках, белой шляпке в полоску и темных солнцезащитных очках. Знаменитость спрятала волосы под головной убор и полностью отказалась от макияжа. Ляйсан расслабленно расположилась на шезлонге, демонстрируя всем желающим отличную фигуру.

Фото: соцсети

Рядом с ней в этот момент находился супруг Павел Воля, который увлеченно читал книгу "Война и мир". Горячие кадры были сняты во время совместной поездки пары в ОАЭ.

Ранее в прессе активно обсуждали откровенную фотографию Ирины Хакамады.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
Выбор читателей