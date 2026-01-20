Утяшева скинула белье и снялась топлес - откровенное фото

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась откровенными кадрами с отдыха в Дубае. На видео 40-летняя спортсменка загорает на балконе без верха купальника, наслаждаясь солнцем и роскошной атмосферой дорогого курорта.

Перед камерой звезда появилась в черных плавках, белой шляпке в полоску и темных солнцезащитных очках. Знаменитость спрятала волосы под головной убор и полностью отказалась от макияжа. Ляйсан расслабленно расположилась на шезлонге, демонстрируя всем желающим отличную фигуру.

Рядом с ней в этот момент находился супруг Павел Воля, который увлеченно читал книгу "Война и мир". Горячие кадры были сняты во время совместной поездки пары в ОАЭ.

