Пышная грудь Муцениеце вывалилась из тесного топа – откровенное фото

Знаменитость родила всего две недели назад

Агата Муцениеце постоянно привлекает к себе внимание миллионов поклонников. На этот раз поводом для бурных обсуждений стал ее внешний вид всего через две недели после родов. Девушка удивила публику откровенным нарядом.

Актриса поделилась домашним видео, на котором предстала без привычного сценического лоска, однако с внушительным декольте.

На кадрах Агата сидит за столом и разбирает подарки. Она выбрала облегающий топ с глубоким вырезом, который подчеркнул фигуру и позволил всем желающим насладиться видом "ложбинки греха" знаменитости.

Волосы звезды были собраны в аккуратный пучок, на лице не было макияжа. Стоит отметить, что в таком виде Муцениеце выглядит свежо и очень привлекательно, материнство явно пошло ей исключительно на пользу.

Поклонники отметили, что актриса находится в отличной форме. Известно, что Агата всегда внимательно относилась к своему здоровью: до беременности она регулярно занималась спортом, много двигалась, бегала. Сейчас девушка тоже быстро приходит в форму.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография Екатерины Шпицы.