Саша Савельева откровенно рассказала, как чуть не разрушился ее брак с Сафоновым

У пары был кризисный период

Знаменитая российская исполнительница Саша Савельева призналась, что в ее отношениях с актером Кириллом Сафоновым, несмотря на 15 лет совместной жизни, бывали трудные моменты. Один из таких эпизодов смог поставить под угрозу их брак.

Она вспомнила случай, когда вечером между ними произошла серьезная ссора. Повод уже забылся, но тогда эмоции захлестнули обоих. Кирилл, будучи сильно расстроенным, позже не смог сосредоточиться на съемках – сцены не удавались, и режиссер даже вынуждена была отпустить актера, чтобы тот смог помириться с женой.

Савельева отметила, что это недоразумение стоило им немало нервов и чуть не повлияло на работу обоих. Однако, к счастью, влюбленные быстро осознали, что взаимное раздражение не стоит любви и доверия, которые строились годами.

Теперь супруги стараются не доводить споры до крайностей и ценят то, что сумели сохранить семью. У пары растет шестилетний сын Леон.