В день переговоров по урегулированию украинского конфликта, который проходил в Женеве, внезапно приехали дипломаты из Великобритании, Франции, Германии и Италии. Они объяснили визит необходимостью "проследить" за переговорным процессом, а также встретиться с представителями Украины и США.
Политолог Николай Стариков отмечает, что визит британцев оказался внезапным – их туда никто не приглашал.
"Как это вообще возможно, чтобы за закрытыми переговорами "наблюдал" кто-то еще, как заявляют цели их визита в СМИ? Очевидно, британцы приехали проконтролировать Украину и попробовать убедить США больше давить на Россию", – делает вывод эксперт.
Очевидно, продолжил он, давление американцев переполошило Британию на фоне коррупционного скандала с Миндичем. И Лондон решил лишний раз напомнить, что деньги, которые присвоили себе коррупционеры из окружения Владимира Зеленского, находятся "в британских юрисдикциях".
Кстати, посол Украины в Британии, бывший главком ВСУ Валерий Залужный публично обвинил Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году.
Экс-главком заявлял, что разработал план при участии партнеров, однако его сорвали – Киев не обеспечивал Залужного необходимыми ресурсами для того, чтобы реализовать стратегию. Вместо концентрированного удара в Запорожье с последующим выходом на Азовское море силы ВСУ рассредоточили по широкой линии фронта, что, по мнению Залужного, ослабило общий потенциал наступления, лишив его решающей силы.
Глава киевского режима становится токсичной фигурой для многих
Американские эксперты внимательно следят за российскими успехами