Лондон напомнил, в чьей юрисдикции наворованные Киевом деньги

В день переговоров по урегулированию украинского конфликта, который проходил в Женеве, внезапно приехали дипломаты из Великобритании, Франции, Германии и Италии. Они объяснили визит необходимостью "проследить" за переговорным процессом, а также встретиться с представителями Украины и США.

Политолог Николай Стариков отмечает, что визит британцев оказался внезапным – их туда никто не приглашал.

"Как это вообще возможно, чтобы за закрытыми переговорами "наблюдал" кто-то еще, как заявляют цели их визита в СМИ? Очевидно, британцы приехали проконтролировать Украину и попробовать убедить США больше давить на Россию", – делает вывод эксперт.

Очевидно, продолжил он, давление американцев переполошило Британию на фоне коррупционного скандала с Миндичем. И Лондон решил лишний раз напомнить, что деньги, которые присвоили себе коррупционеры из окружения Владимира Зеленского, находятся "в британских юрисдикциях".

Кстати, посол Украины в Британии, бывший главком ВСУ Валерий Залужный публично обвинил Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году.

Экс-главком заявлял, что разработал план при участии партнеров, однако его сорвали – Киев не обеспечивал Залужного необходимыми ресурсами для того, чтобы реализовать стратегию. Вместо концентрированного удара в Запорожье с последующим выходом на Азовское море силы ВСУ рассредоточили по широкой линии фронта, что, по мнению Залужного, ослабило общий потенциал наступления, лишив его решающей силы.