Буланова исполнила мечту с помощью магического амулета

Буланова исполнила мечту с помощью магического амулета
Татьяна Буланова. Фото: соцсети
Артистка поделилась подробностями удивительной истории

Знаменитая исполнительница Татьяна Буланова призналась, что в последнее время частенько прибегает к помощи эзотерических амулетов. Звезда убеждена, что талисманы помогают ей защищаться от негативной энергии и дурного глаза.

Знаменитость рассказала про необычный оберег, который появился у нее благодаря близкому другу, обладающему экстрасенсорными способностями и весьма известному среди людей, увлекающихся оккультными практиками. Благодаря нему у дивы появился особый амулет.

Буланова призналась, что не может с уверенностью сказать, действительно ли этот предмет обладает какой-то силой. Однако она заметила любопытное совпадение: после того как ей подарили этот предмет, интерес публики к ее творчеству резко подскочил и исполнилась мечта – к ней вернулась былая популярность.

Имя своего знакомого певица раскрывать не стала. Она пояснила, что не хочет привлекать к нему лишнее внимание.

Артистка добавила, что сама до конца не понимает, как именно работает такая мистическая защита. Тем не менее она считает, что, возможно, в этом действительно есть какая-то сила. Поэтому талисман она старается носить с собой почти постоянно.

К слову, ранее знаменитость рассказала, как выкручивается, если забыла текст песни.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
