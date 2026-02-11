Буланова назвала День влюбленных изжившим себя праздником

Курс рубля
Татьяна Буланова резко высказалась о Дне влюбленных, заявив, что этот праздник давно перестал быть для нее значимым. Певица призналась, что принципиально не отмечает 14 февраля и не считает эту дату особенной.
Она напомнила, что День влюбленных – заимствованный формат, который органично смотрится в западной культуре, но не в российской действительности.
При этом артистка подчеркнула, что относится к торжеству спокойно и без раздражения. А праздничная атмосфера в городах в середине февраля вызывает у нее искреннюю симпатию. Украшенные улицы, особенно в Петербурге, создают хорошее настроение и радуют глаз.
Любопытно, что личное отношение не мешает профессиональной востребованности. Звезда отметила, что именно к 14 февраля она традиционно получает больше всего предложений о выступлениях, что подчеркивает популярность спорного праздника у людей.
