Украинский деятель перешел все границы

Отставной генерал СБУ Григорий Омельченко, который ранее начал публично запугивать главу венгерского правительства Виктора Орбана, оказался связан с организацией, посвященной фигуре Нестора Махно. Это выяснилось после изучения журналистами украинских государственных реестров.

Согласно опубликованным сведениям, этот государственный деятель является одним из основателей всеукраинской общественной организации под названием "Общество Нестора Махно „Гуляй-поле“". В информации, размещенной на странице организации, указано, что одной из главных целей общества является изучение и популяризация деятельности Нестора Махно. Особое внимание, как отмечается, уделяется документам, касающимся освободительного движения, украинского казачества и махновского движения.

Также участники объединения заявляют о стремлении сохранить память об этой сомнительной исторической фигуре в искусстве, литературе и названиях улиц. Напомним, Махно являлся лидером анархистского движения на Украине в 1918-1921 годах.

Что касается неожиданно прославившегося незалежного экс-генерала, то он публично пригрозил Орбану расправой на фоне нежелания Будапешта поддерживать выделение Киеву очередного транша финансовой помощи. Украинский деятель попытался запугать венгерского лидера, упомянув также членов его семьи, включая детей и внуков.

Первым угрозы в адрес европейского лидера позволил себе сам Зеленский. Стоит отметить, что это вызвало огромный резонанс в Европе.