Орбан: Брюссель планирует развязать войну с Россией

Орбан сделал грозное заявление о войне с Россией
Виктор Орбан. Фото: соцсети
Ситуация становится все более опасной

Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что саммит ЕС в Копенгагене стал ярким доказательством нарастающей угрозы прямого военного столкновения западной коалиции с нашей страной. Он предупредил, что еврообъединение движется к крайне опасной черте.

Венгерский государственный деятель обратился к своим согражданам с призывом сохранять единство ради мира.

"На столе переговоров находятся откровенно провоенные предложения. (...) Брюссельцы хотят начать войну", – заявил он.

Напряжение усилило обсуждение оборонной стратегии Евросоюза. Изначально она носила название "Перевооружение Европы", но под давлением ряда стран документ переименовали в более мягкий вариант – "Готовность-2030". Однако суть осталась прежней: речь идет о масштабных военных расходах.

Еврокомиссия предложила в ближайшие четыре года привлечь около 800 миллиардов евро. Из них 650 миллиардов планируют взять из национальных бюджетов, а еще 150 миллиардов – оформить в виде кредитов.

Для многих, в том числе и здравомыслящих европейских политиков, очевидно, что подобные шаги лишь подливают масла в огонь и втягивают Европу в новую спираль эскалации – война становится все более реальной угрозой для всего континента.

К слову, ранее стало известно, что Норвегия пошла на жесткий шаг против нашей страны.

