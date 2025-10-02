На Западе продолжают царить панические настроения

Западные СМИ сообщили, что на французских землях царит тревога из-за нашей страны. Начальник местных сухопутных войск Пьер Шиль заявил, что армии стоит быть готовой к боевым действиям в любой момент. Он подчеркнул, что Пятая республика должна иметь ресурсы для того, чтобы вступить в бой буквально "уже сегодня вечером".

Журнал Valeurs actuelles написал, что подобные заявления звучат на фоне российско-белорусских боевых маневров "Запад-2025", прошедших в начале осени. Париж, по данным издания, намерен отреагировать на это и уже подтвердил участие в учениях западной военной коалиции Dacian Fall.

Сообщается, что парижская администрация готовит серьезное увеличение трат на оборонную сферу. Планируется добавить 3,3 миллиарда евро к бюджету армии к будущему году, а также выделить еще три миллиарда на экстренные нужды, связанные с "ухудшением политической ситуации".

По словам генерала, местные ВС нуждаются в глубокой модернизации. Он отметил, что военным требуется обновление "с головы до ног" и внедрение новых технологий, проверенных в реальных условиях.

В свою очередь, глава российского государства Владимир Путин неоднократно отмечал, что западные лидеры сознательно раздувают тему "российской угрозы", чтобы пугать собственное население и уводить внимание от внутренних проблем. Однако, те, кто умеют мыслить здраво, прекрасно понимают, что это искусственно созданный миф.

