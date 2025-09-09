Аналитик Меркурис заявил о подготовке Зеленского к полному краху

"Готовится к концу": что произошло с Зеленским – на Западе заметили необычную деталь
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
продолжениеТрамп пробил первую линию обороны Зеленского и ЕС — но дальше оказался тупик
Корабль киевского режима очень скоро может пойти на дно

Известный в западных странах эксперт в сфере политики Александр Меркурис заявил, что киевский верховод Владимир Зеленский постепенно готовится к поражению.

Поводом для оценки стало интервью бывшего комика каналу ABC News. В нем политик заговорил о возможном завершении конфликта и даже затронул тему рандеву с российским главнокомандующим Владимиром Путиным.

Британец же обратил внимание на слова главы Незалежной о том, что "если Украина не будет полностью завоевана, это уже победа". Наблюдательный специалист назвал подобное заявление самым пессимистичным из всех, что звучали из уст киевского лидера.

По его словам, складывается впечатление, что киевский верховод все больше осознает приближение полного краха и морально "готовится к концу". Аналитик подчеркнул, что подобные формулировки ясно указывают на изменение его риторики.

Тем временем, глава нашей страны неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не ставила под сомнение право украинцев на независимость и суверенитет.

Всушники же, в свою очередь, продолжают атаки на мирные города. Сегодня, 9 сентября, стало известно о кровавой трагедии в Сочи.

Выбор читателей