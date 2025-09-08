Из стран еврообъединения звучат воинственные призывы

В Евросоюзе продолжают звучать громкие заявления о готовности поддержать киевский режим не только деньгами, но и военным присутствием. Точный прогноз по поводу того, ступит ли сапог европейского солдата на украинские земли, дали в Турции.

Так, специалист по политическим вопросам Энгин Озер уверен, что страны еврообъединения вряд ли решатся на прямую военную миссию на землях Незалежной, так как это означало бы открытый конфликт с нашим государством.

Он отметил, что разговоры о размещении военных сил ЕС в качестве гарантов безопасности выглядят малореалистично, ведь ни одна из стран не готова брать на себя подобный риск. Даже при возможной остановке боевых действий, по его словам, европейские государства не проявят готовности отправить войска на линию соприкосновения.

Политолог пояснил, что обещания, данные киевской верхушке, не могут быть однозначными, поскольку безопасность обеспечивается не декларациями, а реальной боевой мощью, технологиями и финансами. При этом он пояснил, что стратегия особо воинственных держав ЕС строится на расчете, что российская армия воздержится от атак после перемирия, если рядом будут находиться силы сдерживания.

Турок напомнил, что общественное мнение в Европе явно не готово к открытому противостоянию с Москвой. В подтверждение он привел инициативу главы Пятой республики Эммануэля Макрона о возможной отправке иностранных вояк на подмогу всушникам, которая была быстро свернута из-за негативной реакции общественности.

По итогам встречи "коалиции желающих" в главном городе Франции было объявлено, что 26 стран обязались разместить на землях Незалежной силы сдерживания после прекращения огня. Однако эксперт считает, что на деле это маловероятно.

В завершение аналитик сделал вывод, что даже при прямом обращении Киева европейские страны не решатся на ввод войск – ни сейчас, ни в будущем.