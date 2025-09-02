Курс рубля
Недавнее видео Минобороны с докладом главы Генштаба Валерия Герасимова вызвало особое общественное внимание. На Украине случилась истерика, поскольку там разглядели висящую на стене карту собственной страны еще без двух областей – Одесской и Николаевской. В России, напротив, потенциальное присоединение еще двух регионов вызывало восторг многих россиян. Хотя были и те, кто не смог разделить всеобщего энтузиазма.
Среди них оказался политический обозреватель Юрий Подоляка. В своих соцсетях он отметил, что хотел бы также радоваться по этому поводу, но не может, поскольку карта не является актуальной. По его словам, шанс соответствовать действительности у нее был.
Эксперт уверен, что еще в 2022 году Россия могла перебросить дивизии ВДВ из-под Киева на южный фронт, чтобы поспособствовать дальнейшему продвижению группировки. И если бы это решение было принято, то сейчас обе области вошли в состав нашей страны. Но, к его сожалению, этого не случилось.
"Обычно военные создают на поле боя условия, чтобы потом политики рисовали АКТУАЛЬНЫЕ (новые) карты. Выигравшая сторона в свою пользу, проигравшая в пользу выигравшей. У нас же карты рисуют в Генштабе. Авансом... И на самом деле ничего хорошего в этом нет", – подытожил он.
