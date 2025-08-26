Курс рубля
Украинский военнослужащий и бывший депутат Рады Игорь Луценко заявил, что нынешний конфликт может затянуться на многие годы, поскольку Россия пока не задействовала все свои ресурсы. По его словам, три с половиной года боевых столкновений пролетели быстро, многое изменилось, но признаков скорого завершения противостояния нет.
Украинский аналитик отметил, что у Москвы остаются значительные возможности для развития оборонной промышленности и заключения новых контрактов с военными. При этом, как он подчеркнул, Россия ограничилась лишь одной мобилизацией и в остальном делает ставку на контрактников, что позволяет поддерживать стабильность внутри страны.
По мнению военного, такая тактика дает возможность финансировать боевые действия, не создавая излишнего давления на собственное население. Это формирует у общества ощущение спокойствия и способствует сохранению уверенности в успехе.
"Россия, по сути, войну еще не начинала", – подчеркнул незалежный вояка.
Луценко предупредил, что при сохранении нынешней ситуации конфликт способен растянуться на десятилетия. Он напомнил, что в истории уже были примеры противостояний, которые продолжались очень долго.
