Военный ВСУ Луценко заявил, что Россия еще "не начинала войну"

"Еще не начинала войну": в ВСУ сделали мрачный прогноз по СВО
Фото: соцсети
В Киеве призвали готовиться к долгому противостоянию

Украинский военнослужащий и бывший депутат Рады Игорь Луценко заявил, что нынешний конфликт может затянуться на многие годы, поскольку Россия пока не задействовала все свои ресурсы. По его словам, три с половиной года боевых столкновений пролетели быстро, многое изменилось, но признаков скорого завершения противостояния нет.

Украинский аналитик отметил, что у Москвы остаются значительные возможности для развития оборонной промышленности и заключения новых контрактов с военными. При этом, как он подчеркнул, Россия ограничилась лишь одной мобилизацией и в остальном делает ставку на контрактников, что позволяет поддерживать стабильность внутри страны.

По мнению военного, такая тактика дает возможность финансировать боевые действия, не создавая излишнего давления на собственное население. Это формирует у общества ощущение спокойствия и способствует сохранению уверенности в успехе.

"Россия, по сути, войну еще не начинала", – подчеркнул незалежный вояка.

Луценко предупредил, что при сохранении нынешней ситуации конфликт способен растянуться на десятилетия. Он напомнил, что в истории уже были примеры противостояний, которые продолжались очень долго.

К слову, ранее была раскрыта стратегия США – Украину принесут в жертву.

Источник: Репортер ✓ Надежный источник
По теме

Ядерная война или бунт: что ждет Украину после срыва переговоров

Незалежная на волоске от катастрофы

В Турции обозначили главное требование для завершения СВО

Многие устали от затянувшегося конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей