Киев осудил Вуди Аллена за связь с Россией

Украинцы набросились на Вуди Аллена из-за России
Вуди Аллен. Фото: соцсети
Незалежные в бешенстве

Главное украинское внешнеполитическое ведомство выступило с резкой критикой в адрес американского культурного деятеля Вуди Аллена из-за его участия в Московской международной неделе кино. В МИД Незалежной заявили, что рассматривают подобное поведение звезды мирового уровня как неприемлемое.

Накануне в пространстве "Москино" состоялась онлайн-встреча с именитым режиссером, собравшая сотни зрителей. Выдающийся культурный деятель по видеосвязи пообщался с публикой, отметил, что открыт приглашениям посетить нашу страну, а также рассказал о своих прошлых визитах в Москву и Санкт-Петербург.

Кумир миллионов подчеркнул, что у него сохранились только положительные впечатления от пребывания в этих городах, и признался, что с теплотой относится к Белокаменной и Северной столице.

Источник: МИД Украины ✓ Надежный источник
