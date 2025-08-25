Незалежные в бешенстве

Главное украинское внешнеполитическое ведомство выступило с резкой критикой в адрес американского культурного деятеля Вуди Аллена из-за его участия в Московской международной неделе кино. В МИД Незалежной заявили, что рассматривают подобное поведение звезды мирового уровня как неприемлемое.

Накануне в пространстве "Москино" состоялась онлайн-встреча с именитым режиссером, собравшая сотни зрителей. Выдающийся культурный деятель по видеосвязи пообщался с публикой, отметил, что открыт приглашениям посетить нашу страну, а также рассказал о своих прошлых визитах в Москву и Санкт-Петербург.

Кумир миллионов подчеркнул, что у него сохранились только положительные впечатления от пребывания в этих городах, и признался, что с теплотой относится к Белокаменной и Северной столице.

К слову, ранее в Польше залепили звонкую пощечину украинским беженцам.