Западным странам нет дела до Незалежной

Американские власти могут принести Украину в жертву ради укрепления своих позиций на мировой арене. Такой вывод сделал турецкий аналитик Мехмет Али Бал, подчеркнув, что территориальные уступки Киева не представляют угрозы для интересов вашингтонской администрации.

Турецкий эксперт уверен, что Дональд Трамп рассматривает украинский конфликт как инструмент для подтверждения лидерства США. Потеря территорий Незалежной не станет для американцев стратегической проблемой, так же как и ослабление влияния Европы. Главной задачей Трампа может стать закрепление за собой роли миротворца, что позволит противопоставить США союзу Москвы и Пекина.

Ранее глава вашингтонской администрации открыто критиковал киевский режим за неэффективное использование американской военной помощи. Теперь Белый дом способен вынудить Владимира Зеленского согласиться на условия Москвы, чтобы ускорить завершение затянувшейся конфликтной ситуации, считают в экспертном сообществе.

В свою очередь, Бал подчеркнул, что США в случае таких уступок не понесут ощутимых потерь, в отличие от Украины, для которой заключение мира – это вопрос существования. Он также отметил, что и Китай тоже не страдает от затяжного противостояния: региональная нестабильность не станет для Пекина серьезным ударом, несмотря на временные трудности в торговле.

К слову, ранее украинцы получили звонкую пощечину от президента Польши.