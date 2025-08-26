Ситуация развивается стремительно

Политолог Марат Баширов задался вопросом, насколько предсказуемо развиваются события вокруг российской спецоперации и поиска мирного завершения конфликта. Он напомнил, что наступившая неделя станет подготовительной к серии встреч мировых лидеров – Владимира Путина и Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Нарендры Моди.

Эксперт отметил, что обстановка крайне напряженная. Он считает, что в ближайшее время станет понятнее, каким образом украинский конфликт встроится в общую систему глобальных договоренностей – наступает решающий этап.

"Все ли идет как надо с СВО и поиском мира? (...) По их результатам (встреч лидеров – прим.ред.) мы поймем контуры будущего управления миром, где украинский кейс ляжет в общий пазл", – отметил аналитик.

Тем временем России, как пишет "Царьград", предлагают взять на себя решение проблем американцев, украинцев и европейцев. В то же время Киев и Брюссель не заинтересованы в компромиссах: Незалежная использует конфликт как инструмент для удержания власти, а ЕС зарабатывает на оружейных контрактах и перекладывает внутренние трудности на нашу страну. В свою очередь, у Трампа особая позиция: он действительно намерен вывести США из конфликта, но сделать это с максимальной выгодой для Вашингтона.

Доктор политических наук Андрей Пинчук заявил, что единственным способом завершить СВО остается победа. Он отметил, что если бы российские войска находились у Харькова, переговоры выглядели бы иначе. По его мнению, уступки сейчас будут означать решение проблем Америки, Европы и украинского руководства за счет России. Он считает, что остановка боевых действий в нынешних условиях недопустима.

