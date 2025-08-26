Противник пытается использовать все методы борьбы

Российских военных начали травить в зоне проведения спецоперации: противник готов использовать любые методы в попытках нанести ущерб нашим бойцам. Об этом рассказали военные подразделения, работающего в районе Серебрянского лесничества в ЛНР.

По словам военнослужащих, украинские дроны регулярно применяются для сброса различных опасных предметов. Среди них – бутылки с отравленной водой, сигареты с неизвестными примесями и противопехотные мины. Подобные действия представляют серьезную угрозу для жизни военных.

Боец спецназа "Ахмат" с позывным "Ричик" сообщил, что ВСУ используют кассетные мины НАТО, известные как "колокольчики", а также мины "лепестки". По его словам, противник сбрасывает все, что есть под рукой, стараясь максимально осложнить жизнь российским подразделениям на линии соприкосновения.

Его сослуживец добавил, что украинская сторона активно применяет магнитные мины, которые маскируют под кусты. Такая тактика делает территорию опасной для передвижения.

Серебрянское лесничество находится недалеко от города Кременная. Часть леса контролируется российскими войсками, другая часть остается под украинскими силами. Из-за этого район регулярно становится ареной для применения подобных диверсионных методов.

