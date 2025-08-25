Курс рубля
На Западе прозвучало жесткое заявление о будущем украинского государства и его лидера. Известный финский профессор Туомас Малинен считает, что Владимир Зеленский вместе с европейскими союзниками фактически сорвал мирный переговорный процесс, инициированный хозяином Овального кабинета Дональдом Трампом, и теперь страну ждут крайне тяжелые последствия.
Он подчеркнул, что ситуация может развиваться по двум сценариям – либо речь пойдет о ядерной войне, либо о бунте и смене политического режима в республике. Европеец добавил, что именно глава США должен принять окончательное решение о том, каким будет дальнейший путь.
Напомним, на прошлой неделе американский президент провел встречу в Белом доме с Зеленским и лидерами стран еврообъединения. Ранее руководитель вашингтонской администрации высказывал готовность рассмотреть возможность организации переговоров с участием Москвы, если прошедшие консультации покажут результат.
К слову, ранее в Турции обозначили главное требование для завершения СВО.
