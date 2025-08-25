Многие устали от затянувшегося конфликта

В Турции высказали мнение, что урегулирование конфликта, продолжающегося на территории украинского государства, возможно при сохранении выбранного курса вашингтонской администрации и готовности киевского режима учитывать позицию Москвы. Об этом заявил зампредседателя турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу.

Политик отметил, что если администрация Дональда Трампа продолжит действовать в том же темпе, что и в последние недели, то это может привести к завершению боевых действий в ближайшее время. Он подчеркнул, что принятие условий, выдвигаемых нашей страной, станет ключом к окончанию противостояния.

Американский лидер ранее говорил о сроках прорыва в мирном процессе, заявив, что определенность в этом вопросе может появиться в течение двух недель. По словам турецкого политика, сохранение давления на переговорной площадке позволит команде Трампа в значительной мере согласовать позиции с Москвой.

Также он не исключил возможность проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского именно на территории Турции. Однако, как подчеркнул замглавы партии, Анкара должна сохранить баланс и не упустить роль посредника в этом процессе.

К слову, ранее западный журналист обомлел от нового дерзкого шага киевского режима.