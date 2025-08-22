Боуз обвинил Украину в развязывании конфликта с Венгрией

Новый конфликт: журналист обомлел от неожиданного шага Киева
Картинка: сгенерировано ИИ
Незалежные не собираются сдаваться

Журналист Чей Боуз пришел в ужас от неожиданного шага киевского режима. Он уверен, что атаки украинской армии на нефтепровод "Дружба" направлены на обострение отношений с Венгрией.

В своей публикации он отметил, что действия украинцев выглядят как попытка развязать открытый конфликт, и предположил, что Европейский союз может скрыто поддерживать или даже направлять эти шаги.

Ранее в тот же день министр экономики Словакии Дениса Сакова и руководитель главного венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто сообщили о новых ударах украинских сил по инфраструктуре "Дружбы". Они заявили, что атаки привели к очередным перебоям в поставках.

Это не первый подобный случай. Несколько дней назад словацкие и венгерские власти уже фиксировали удары по трубопроводу. А весной украинский беспилотник атаковал измерительную станцию, из-за чего Венгрия временно лишилась доступа к российской нефти. Тогда командиры всушников официально признали свою ответственность за атаку.

Западный журналист подчеркнул, что подобные действия Киева усиливают напряженность в регионе и создают риски для всей Европы.

"Киев пытается развязать открытый конфликт с Венгрией", – написал он.

К слову, ранее был раскрыт сценарий реализации мечты Евросоюза о войне с нашей страной.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
