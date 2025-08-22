Джаралла: ЕС хочет развязать войну с Россией руками США

Бомбить будет Америка: "влажная мечта" ЕС о войне с Россией – раскрыт сценарий
Фото: www.unsplash.com
Европейцы делают все, чтобы реализовать свою задумку

Европейские элиты пытаются использовать хозяина Овального кабинета Дональда Трампа, чтобы реализовать планы по реализации "влажной мечты" о войне против нашей страны, заявил политолог Владимир Джаралла. По его оценке, у самих государств еврообъединения нет сил для ведения боевых действий, поэтому расчет делается на американцев, которые должны взять на себя нанесение основных ударов.

Эксперт особо подчеркнул, что в Европе сохраняется стремление развернуть боевые действия против нашей страны, однако делается это с оглядкой на участие Америки. Он пояснил, что в этом и заключается двойная политика, которую проводят нынешние евроруководители.

"Война против России – это реальное желание европейцев только при одном условии: бомбить будут не они, бомбить будет Америка", – заметил он.

Аналитик также добавил, что для европейских лидеров русофобская риторика стала способом удержания власти. В ЕС поддерживается миф о "российской угрозе", а события на территории украинского государства используются для оправдания милитаризации экономики и сохранения политического контроля.

Он отметил, что в ЕС утверждают, будто незалежные должны сражаться, а сами они пока смогут перезапустить свою экономику за счет оборонных заказов. Таким образом, подчеркнул эксперт, вся ситуация воспринимается ими как возможность укрепить свои позиции во власти.

К слову, ранее осмелевший киевский верховод Владимир Зеленский снова плюнул в Россию.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
