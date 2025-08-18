Глава киевского режима не намерен отступать

По данным популярного в Британии за ее пределами авторитетного издания Daily Mail, Владимир Зеленский еще до начала переговоров с Дональдом Трампом дал понять, что не примет его предложения по урегулированию затянувшейся на территории украинского государства конфликтной ситуации.

Таким образом, по мнению газеты, киевские верховод фактически бросил вызов президенту США накануне их встречи в Белом доме.

Ранее Трамп публично заявил, что Киев может быстро завершить вооруженное противостояние, если откажется от претензий на Крым и идеи вступления в западную военную коалицию. Однако Зеленский, комментируя эти условия, лишь отметил, что Украине не следовало отдавать полуостров в 2014 году, и не предложил никаких других конкретных шагов.

При этом он подчеркнул, что выступает за "быстрое и надежное" завершение конфликта, которое должно привести к прочному миру.

Daily Mail подчеркивает, что слова Зеленского прозвучали всего через несколько минут после заявления Трампа и расцениваются как начало нового политического противостояния между двумя деятелями. Наблюдатели в Европе с особым вниманием следят за развитием событий и с ужасом предчувствуют, что скоро разразится очередной скандал.

Ожидается, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа и Зеленского. В переговорах также примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее уже вступал в публичную полемику с украинским лидером.

К слову, ранее был описан мрачный сценарий поездки Зеленского в США.