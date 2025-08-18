Важные переговоры запланированы на сегодня, 18 августа

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон может обернуться для него фатальным исходом. По мнению сидящего за решеткой украинского нардепа Александра Дубинского, сопровождающая его группа западных лидеров собрана вовсе не для поддержки киевского верховода, а скорее для давления и навязывания капитуляции на условиях вашингтонской администрации.

Понимая, что разговор с Дональдом Трампом будет жестким, глава киевского режима отправляется в Белый дом не один, а в окружении целой европейской делегации. Как считают в киевской администрации, цель у поездки одна – выстоять. Но Дубинский видит в этом совсем иной смысл. По его словам, состав сопровождающих Зеленского – это вовсе не команда поддержки, а "делегация для капитуляции".

Политик уверен: собранный состав делегации – президенты Франции и Финляндии, премьеры Британии и Италии, канцлер Германии, глава Еврокомиссии и генсек НАТО – выглядит как комиссия по принятию условий США. По мнению нардепа, такие силы не способны выиграть войну с Россией, а потому едут не торговаться, а сдаваться.

Дубинский уверен: западные лидеры используют Зеленского как прикрытие. Им нужно не дать ему снова улизнуть. Если Трамп предложит выгодный для них сценарий завершения конфликта, Зеленскому останется только подписать, что скажут. Потому что на этот раз отступить ему просто не дадут.

К слову, ранее на Западе закатили истерику из-за совместного шага Путина и Трампа.