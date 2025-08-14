Киевскому верховоду пора менять планы

Руководитель главного итальянского оборонного ведомства Гуидо Крозетто заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ради завершения затянувшейся конфликтной ситуации должен пересмотреть свои прежние цели и согласиться на компромисс. Такую информацию публикует местная пресса.

Итальянский министр подчеркнул, что ни вашингтонская администрация, ни Кремль, ни Брюссель не могут навязать Зеленскому решение, однако спустя три года боевых действий ему необходимо осознать, что достичь всех первоначальных задач невозможно. По словам министра, политику придется выбирать между тем, что он считает правильным, и тем, что реально выполнимо.

Он добавил, что Зеленский сам понимает, какие уступки неизбежны, и где проходит черта, за которую он не может зайти.

Ранее глава немецкого правительства Фридрих Мерц, комментируя прошедшую онлайн-встречу по Украине, сообщил, что Киев готов обсуждать территориальные вопросы. По его словам, точкой отсчета для диалога должна стать существующая линия соприкосновения.

К слову, ранее было объявлено о политическом самоубийстве Зеленского.