Чиновник дискредитировал себя из-за сомнительных советов украинскому президенту

Андрей Ермак считается вторым самым влиятельным человеком на Украине после Владимира Зеленского. Политик убежден, что он прекрасно осведомлен по всем вопросом и имеет ответы на все, но это не так, заявили в Вашингтоне. Высокопоставленные источники в администрации Трампа рассказали, что глава Офиса президента Украины невероятно их раздражает.

По сути Ермак занимается всеми важными решениями и кадровыми вопросами в стране. Также он занимается разработкой стратегии для Зеленского. И несмотря на то, что он не проходил через процедуру выборов, его власть огромна.

Однако представители Дональда Трампа утверждают, что в действительности Ермак совершенно не разбирается в политике Вашингтона и слишком часто просит встреч на Капитолийском холме без конкретных просьб или повестки. По их словам, он не понимает, как следует взаимодействовать с демократами, а какой подход требуется республиканцам.

"Нужно уметь общаться с обоими лагерями в этом городе и делать это одновременно, разными способами. Это сложно. И он просто ужасен в этом деле", – заявили источники.

В итоге Андрей Ермак стал большим раздражителем для обеих партий, а официальные лица не доверяют ему из-за некоторых спорных политических решений и отсутствия профессионализма.

