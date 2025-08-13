Курс рубля
Украинская сторона намерена предпринять все возможные усилия для срыва предстоящих переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в том числе задействовать запрещенные средства. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Он напомнил, что сейчас Киев инициирует разговоры о введении режима прекращения огня на 30 дней. Вероятно потому, что в эти сроки легче установить фортификационные сооружения. Однако дипломат призвал смотреть на подобные заявления в общем контексте, и украинцы в данной ситуации транслируют крайне негативную повестку.
"Украина сегодня готова применить весь арсенал запрещенных средств для срыва и создания негативного информационного фона", – указал Мирошник.
По словам политика, как только появилась информация о предстоящих переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске, ВСУ на четверть увеличили количество обстрелов российских территорий, а количество городов, подвергшихся атакам, стало больше в полтора раза. И все это произошло за несколько дней до встречи лидеров.
Ранее в США заявили о начале подготовки трехсторонней встречи между Путиным, Трампом и Зеленским. Ожидается, что она может пройти уже на следующей неделе.
