CBS: США начали искать место для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Саммит может состояться уже на следующей неделе

После переговоров на Аляске и в случае, если в процессе будет достигнут успех в мирном урегулировании украинского конфликта, президенты США, России и Украины могут провести трехстороннюю встречу. Администрация Трампа уже приступила к подготовке вероятного саммита, объявив, что он должен пройти на следующей неделе, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Как стало известно после переговоров американского лидера с европейскими чиновниками и Владимиром Зеленским, во время встречи с Путиным Трамп хочет добиться прекращения огня. Также он объявил, что не будет решать территориальные вопросы без участия Украины.

Представители Брюсселя и Киева отметили, что линия фронта должна стать отправной точкой для предстоящих переговоров, но их юридическое признание не подлежит обсуждению. Украинский президент указал, что вместе с этим его страна должна получить гарантии безопасности, и Трамп поддержал этот тезис. Вдобавок он призвал заняться подготовкой трехстороннего саммита, но его проведение пока под вопросом.

"Трамп сказал мне, что после встречи с Путиным на Аляске он позвонит по телефону и мы определим дальнейшие шаги", – заявил Зеленский.

Ранее стало известно, что Украина выставила несколько требований для завершения конфликта.