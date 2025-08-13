CBS: США начали искать место для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Объявлено о скорой встрече Путина и Зеленского
Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Саммит может состояться уже на следующей неделе

После переговоров на Аляске и в случае, если в процессе будет достигнут успех в мирном урегулировании украинского конфликта, президенты США, России и Украины могут провести трехстороннюю встречу. Администрация Трампа уже приступила к подготовке вероятного саммита, объявив, что он должен пройти на следующей неделе, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Как стало известно после переговоров американского лидера с европейскими чиновниками и Владимиром Зеленским, во время встречи с Путиным Трамп хочет добиться прекращения огня. Также он объявил, что не будет решать территориальные вопросы без участия Украины.

Представители Брюсселя и Киева отметили, что линия фронта должна стать отправной точкой для предстоящих переговоров, но их юридическое признание не подлежит обсуждению. Украинский президент указал, что вместе с этим его страна должна получить гарантии безопасности, и Трамп поддержал этот тезис. Вдобавок он призвал заняться подготовкой трехстороннего саммита, но его проведение пока под вопросом.

"Трамп сказал мне, что после встречи с Путиным на Аляске он позвонит по телефону и мы определим дальнейшие шаги", – заявил Зеленский.

Ранее стало известно, что Украина выставила несколько требований для завершения конфликта.

Источник: CBS News
По теме

Зеленский пригрозил началом "третьей войны" с Россией

Лидер уверен, что это случится в случае отказа Киева от Донбасса

У России новый козырь – расклад сил меняется: в Китае пришли в восторг

Российские конструкторы делают все, чтобы защитить страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей