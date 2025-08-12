Зеленский пригрозил началом "третьей войны" с Россией

Лидер уверен, что это случится в случае отказа Киева от Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский в преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске заявил, что Киев отказывается идти на территориальные уступки, поскольку этого не подразумевает Конституция страны. Он уверен, что согласие украинских властей на данное условие не привело бы к хорошим последствиям.

По словам Зеленского, во время недавнего разговора с Дональдом Трампом к ним подключился спецпосланник Стив Уиткофф. Он рассказал, что Москва готова к прекращению огня, но вместе с этим по обе стороны должны быть территориальные уступки. При этом он подчеркнул, что это не было требованием США.

Глава Украины указал, что отдать Донбасс они не смогут, даже если на кону будет прекращение боевых действий.

"Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну", – уверен он.

Зеленский заявил, что в результате уступок у российской армии появится больше возможностей выйти на Запорожскую и Днепропетровскую области. Эту проблему, указал президент, не выйдет решить как вопрос частной собственности. И вместе с этим он не намерен отделять тему территориальных обменов от гарантий безопасности для Украины и ее народа.

Ранее появилась информация, что Зеленский готов отдать часть территорий в обмен на сохранение поставок западного оружия и перспективу вступления в НАТО.