Подполковник армии США предсказал исчезновение армии Украины в конце года

На Западе сделали мрачное заявление о будущем Украины
Фото: соцсети
ВСУ не хватает ресурсов для дальнейшего сопротивления

Если переговоры на Аляске не смогут поспособствовать заключению мирного договора между Россией и Украиной, то вряд ли украинская армия будет способна выстоять до конца текущего года как единая сила. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. 

"Я не уверен, что Украина сможет просуществовать до конца этого года как единая военная сила, если на Аляске не будет предпринято никаких мер для прекращения войны", – сказал эксперт.

По его словам, ресурсов для продолжения боевых действий у Украины сейчас крайне мало – это касается как человеческих, так и оружейных. И именно это в итоге приведет к полному развалу ВСУ в течение последующих пяти-четырех месяцев.

При этом эксперты приводят разные прогнозы на предстоящую встречу Путина и Трампа на Аляске. Одни допускают, что лидеры действительно могут договориться о каком-то сценарии урегулирования конфликта в обход Европы и Украины, другие допускают, что беседа затронет в большей степени двусторонние отношения между странами.

Украинский президент Владимир Зеленский уже объявил, что не намерен признавать любые результаты переговоров по Украине, поскольку они будут проведены в обход Киева. При этом ранее появились сообщения, что лидер готов отказаться от некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности.

Источник: РИА "Новости"
Трамп раскрыл подробности о генерале, из-за которого ВС РФ не взяли Киев

Американский лидер выступил с неожиданным заявлением

Запад приготовил Киеву крайне неприятный "сюрприз"

Всю ответственность за неудачи возложат на украинские власти

